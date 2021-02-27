اليوم السابع
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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ2.5 جنيه

السبت، 27 فبراير 2021 12:00 م
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ2.5 جنيه خضراوات
كتب ـ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
 
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه.
والجوافة بـ8.50 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.
التفاح السكرى بـ25 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي بـ7.5 جنيه
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات
البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

أسعار الخضراوات والفاكهة

منتجات الخضراوات والفاكهة

الخضروات

الفاكهة

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