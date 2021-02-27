نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن لغة الجسد

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، واللجنة الإجتماعية والثقافية برئاسة المهندس كريم عزت، ندوة بعنوان: "أسرار لغة الجسد"، حاضر فيها محمد أبو هاشم ، خبير لغة الجسد، عبر البث المباشر على صفحة نقابة المهندسين بالإسكندرية على الفيس بوك.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم، إن الندوة تأتى فى إطار سلسلة الندوات السلوكية والتثقيفية لتوعية المهندسين وأسرهم، مؤكدا أن النقابة حريصة على التباعد الاجتماعى حرصا على سلامة المهندسين، وتم بث الندوة أون لاين بدون حضور وستناقش العديد من أسرار لغة الجسد والتدىيب عليها خاصة فى مقابلات العمل، وذلك لتعريف حديثى التخرج بها لتأهيلهم لسوق العمل .

ومن جانبه شرح محمد أبو هاشم ، خبير لغة الجسد ، أساسيات لغة الجسد والإشارات والعلامات التى يقوم بها أى شخص فى مقابلات العمل منعا للوقوع فى أخطاء، مؤكدا أن كل حركة تعبيرية يقوم بها اى شخص فهى تدل على ما يشعر به من شعور سلبى مثل التوتر والإرهاق مما يعطى انطباع سيىء لمن يقوم المقابلة .

وأضاف أنه يجب مراعاه اختلاف الثقافات فى تحليل لغة الجسد لأنها باختلاف من ثقافة إلى أخرى حسب البيئه التى ينشأ فيها كل شخص، موضحا أن هناك قواعد لتحليل لغة الجسد وتفسيرها منها قوة الملاحظة والممارسة المستمرة لهذه اللغة .

وأكد أن لغة الجسد لا تعطى أحكاما ولكن تعطى انطباعات، موضحا أن المرأة بارعة فى تغيير لغة الجسد، منها تغيير نبره صوتها على العكس من الرجل نظرا لقوة المسارات العقلية للمرأة أكبر وأقوى من الرجل.

كما تحدث خبير لغة الجسد، عن العلامات والإشارات التى يجب مراعاتها للسيطرة فى الحديث والمقابلات، والتى يستخدمها رؤساء العالم فى إلقاء التحية والحديث، والتى تشير إلى قوة الشخص وسيطرته.

وفى نهاية اللقاء أجاب على أسئلة المهندسين من خلال البث المباشر، وتم تقديم شهادة تقدير المحاضر من نقابة المهندسين بالإسكندرية لتقديم الشكر له لمجهوده فى الندوة .