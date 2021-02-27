اليوم السابع
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نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات بجلسة 6 مارس

السبت، 27 فبراير 2021 07:29 م
نظر دعوى عدم دستورية قانون التخلص من البرك والمستنقعات بجلسة 6 مارس المحكمة الدستورية - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.

 

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".

 

 

 


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