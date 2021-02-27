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نشر سيارات إغاثة بالطرق للتعامل مع الأثار السلبية المحتملة للشبورة المائية

السبت، 27 فبراير 2021 02:00 ص
نشر سيارات إغاثة بالطرق للتعامل مع الأثار السلبية المحتملة للشبورة المائية سيارات الإغاثة-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - أحمد حسنى

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وجهت الإدارة العامة للمرور كافة إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات المرورية، ونشر سيارات الإغاثة على الطرق والتواجد البشرى الفعّال لمواجهة أى طارئ وإخطار غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور.
 
وجهزت الإدارة العامة للمرور، غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى.
 
يأتى ذلك تماشيا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة فى هذه الأيام.
 
وتنسق غرفة العمليات برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للمرور، إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، ومتابعة لحظية لحركة السيارات والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة أو وقوع حوادث .
 
وتتابع غرف العمليات مدى الرؤية بالطرق اثناء حركة السيارات منعا للحوادث، كما تتابع الإدارة العامة للمرور، حركة السيارات بين المحافظات.
 
وتهيب الإدارة العامة للمرور باتباع تعليمات القيادة الآمنة فى الشبورة، ومنها توخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف.
 
 
 

اخبار الحوادث

الشبورة المائية

الطرق السريعة

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غرف العمليات

حوادث الطرق

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