اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بورسعيد: نواصل تسكين الطلاب المغتربين وسط إجراءات احترازية

السبت، 27 فبراير 2021 03:00 ص
نائب رئيس جامعة بورسعيد: نواصل تسكين الطلاب المغتربين وسط إجراءات احترازية الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، أن مدينة العبد ببورفؤاد تواصل استقبال الطلاب المغتربين من مختلف الكليات لاستكمال إجراءات التسكين التى بدأت منذ الأربعاء الماضى، حتى يتسنى لهم أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول.

 

ولفت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدينة الجامعية سوف تستقبل 2000 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة بورسعيد، مضيفا أن عملية التسكين تسير وفق معايير احترازية ووقائية من حيث تطهير وتعقيم الغرف ودورات المياه، فضلاً عن بوابات التعقيم والكواشف الحرارية  مع مراعاة تحرير كل طالب إقرار كتابى يؤكد عدم إصابته بفيروس كورونا يتمتع بصحة جيدة.

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