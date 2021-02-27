نائب رئيس جامعة بورسعيد: توفير غرف عزل وبدل وقائية داخل كل كلية

وقال "سالم"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال بث مباشر، من داخل كلية الحقوق، إنه تم تحذير الطلبة والطالبات من خلال مواقع الكليات وموقع الجامعة، بالإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوجد استجابة كبيرة منهم في أول أيام الامتحانات.

وأوضح نائب رئيس جامعة بورسعيد، أنه تم توفير الكمامات والمواد المطهرة وتطبيق التباعد بين المقاعد داخل اللجان، مشيراً إلى أنه توجد زائرة صحية بكل كلية تتابع الإجراءات داخل كل لجنة، وفي حالة شعور الطالب بحالة إعياء يتم إبلاغ إدارة الكلية وتحديد له امتحان آخر في فصل الصيف.

وأضاف "سالم"، أنه لم ترد لغرفة العمليات بجامعة بورسعيد، أية شكاوي إلى الآن، حيث تم التأكيد علي الأساتذة بأن تكون الإمتحانات في متناول جميع الطلبة والطالبات.