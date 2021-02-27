اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بورسعيد: توفير غرف عزل وبدل وقائية داخل كل كلية

السبت، 27 فبراير 2021 12:50 م
نائب رئيس جامعة بورسعيد: توفير غرف عزل وبدل وقائية داخل كل كلية امتحانات الفصل الدرلسي الأول
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور جلال سالم نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص غرفة عزل بكل كلية مع توفير بدل وقائية، تحسباً لأي ظروف طارئة خلال أداء الطلبة والطالبات لامتحانات الفصل الدرلسي الأول.

وقال "سالم"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال بث مباشر، من داخل كلية الحقوق، إنه تم تحذير الطلبة والطالبات من خلال مواقع الكليات وموقع الجامعة، بالإلتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوجد استجابة كبيرة منهم في أول أيام الامتحانات.
 
وأوضح نائب رئيس جامعة بورسعيد، أنه تم توفير الكمامات والمواد المطهرة وتطبيق التباعد بين المقاعد داخل اللجان، مشيراً إلى أنه توجد زائرة صحية بكل كلية تتابع الإجراءات داخل كل لجنة، وفي حالة شعور الطالب بحالة إعياء يتم إبلاغ إدارة الكلية وتحديد له امتحان آخر في فصل الصيف. 
 
وأضاف "سالم"، أنه لم ترد لغرفة العمليات بجامعة بورسعيد، أية شكاوي إلى الآن، حيث تم التأكيد علي الأساتذة بأن تكون الإمتحانات في متناول جميع الطلبة والطالبات.

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محافظة بورسعيد

جامعة بورسعيد

امتحانات الفصل الدراسي الأول

الإجراءات الإحترازية والوقائية

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