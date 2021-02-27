نائب رئيس الاتحاد الدولى للرماية وزوجته يزورون منطقة الأهرامات

كتب محمد أسعد

استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم، جاري اندرسون نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه، وأعضاء فريق كل من الهند والتشيك للرماية المشاركين فى منافسات البطولة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية فى مصر.

وأوضح أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبو الهول، حيث أعربوا عن سعادتهم بزيارة الاهرامات أحد أهم المعالم الأثرية في العالم و خاصة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم.