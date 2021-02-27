اليوم السابع
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نائب رئيس الاتحاد الدولى للرماية وزوجته يزورون منطقة الأهرامات

السبت، 27 فبراير 2021 06:00 م
نائب رئيس الاتحاد الدولى للرماية وزوجته يزورون منطقة الأهرامات نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وزوجته يزورون منطقة الأهرامات
كتب محمد أسعد

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استقبلت اليوم منطقة آثار الهرم، جاري اندرسون نائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية وحرمه، وأعضاء فريق كل من الهند والتشيك للرماية المشاركين فى منافسات البطولة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة والخاصة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية فى مصر.
 
وأوضح أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، أن الزيارة شملت هرم خوفو ومنطقة تمثال أبو الهول، حيث  أعربوا عن سعادتهم بزيارة الاهرامات أحد أهم المعالم الأثرية في العالم و خاصة هرم خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب العالم القديم.
 

الأهرامات

الرماية

بطولة العالم للرماية

منطقة الأهرامات

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