اليوم السابع
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نائبة بايدن تحث مجلس الشيوخ على تمرير خطة الإغاثة الأمريكية بعد موافقة "النواب"

السبت، 27 فبراير 2021 08:40 م
نائبة بايدن تحث مجلس الشيوخ على تمرير خطة الإغاثة الأمريكية بعد موافقة "النواب" كامالا هاريس وجو بايدن
كتب محمد سعودي

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أشادت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإقرار مجلس النواب فى الولايات المتحدة، خطة الإغاثة التى تقدم بها جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار، لمساعدة الأمريكيين على مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وقالت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم :"صوت مجلس النواب لتمرير خطة الإغاثة الأمريكية. هذه خطوة حاسمة نحو توفير الإغاثة لأولئك الذين يحتاجون إليها، وتطعيم الناس، وإعادة الأطفال إلى المدارس، وإعادة الأمريكيين إلى العمل.

هاريس عبر تويتر
هاريس عبر تويتر

ودعت كامالا هاريس مجلس الشيوخ الأمريكى، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لدفع مشروع القانون إلى الأمام، بحسب قولها.

وشهدت جلسة التصويت في مجلس النواب الأمريكى، انضمام اثنين من الأعضاء الديمقراطيين فى المجلس ذى الأغلبية الديمقراطية إلى نواب الأقلية الجمهورية في معارضة حزمة المساعدات الاقتصادية التى يرونها مكلفة للغاية.

وبعد موافقة مجلس النواب، من المقرر أن ينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث تسعى هذه الخطة تعزيز حملات التطعيم والاختبارات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الأمريكي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

 

 


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