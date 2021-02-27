ميسى الشرقية.. إسلام شبيه لاعب برشلونة: بحب النقاشة وجاتلى عروض لإعلانات.. فيديو لايف

الشرقية - إيمان مهنى

"يخلق من الشبه أربعين" مثل شعبى يقوله بعض من يرى شابا من محافظة الشرقية، لوجود تشابه كبير بينه وبين نجم الكرة المعروف وفريق برشلونة ميسى.

ويقول إسلام بطاح 27 سنة، من مركز بلبيس لـ"اليوم السابع"، إنه لم يلتفت لتقارب الشبه بينه وبين اللاعب الشهير ميسى، مضيفا: "التقيت زملاء كثيرين من محافظات مختلفة بدأوا يلتفون نظرى لذلك".

ويكمل "إسلام"، فى السنوات الأخيرة بعد أن برزت ذقنى أصبح الشكل متطابقا بيننا، مما يعرضنى لمواقف بعضها طريف وآخر محرج، من بينها عند دخول أى محل أو شراء شىء يخصنى أجد الناس يطالبون منى التصوير، وكذلك موقف كنت فى أحد الكافيهات بالتجمع الخامس، وجدت شباب ينتظرون إلىّ بانتباه شديد معتقدين أننى النجم البرشلونى ميسى، وعندما طلبت شيشة انهمروا فى الضحك وجاءوا إلىّ والتقطوا الصور معى.

ولفت إسلام شبيه ميسى، إلى أنه مؤخرا نزل فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتحدث فيه عن إحدى المباريات والذى لاقى انتشارا كبيرا، لدرجة أننى تلقيت عروضا لعمل إعلانات، مضيفا سبق وأن مارست هواية التمثيل فى فترة الإعدادى لكن والدى طلب منى الالتفات لدروسى أفضل وبالفعل تركت الهواية لكنها مازالت فى دمى.

ويكمل، أنا أعمل بمهنة النقاشة منذ كنت طالب وأعشقها لدرجة أننى رفضت الالتحاق بالثانوى العام وفضلت دبلوم فنى للتفرغ للشغل، وأن أكبر فى عملى وأصبحت أخذ شغل مقاولات فى أماكن مختلفة، من أحلامى تأسيس شركة مقاولات، مشيرا إلى أنه متزوج ولديه طفلين محمد 5 سنوات ومهند 3.5 سنوات .