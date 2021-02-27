كتب محمد جمال

أعلنت السلطات في هاييتي مقتل 25 شخصا خلال عملية هروب من سجن "كروا دي بوكيه" بالقرب من العاصمة، وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أنه كان من بين القتلى رئيس السجن أرنيل جوزيف، الذي يقال إنه رئيس إحدى الشبكات الإجرامية الرئيسية في هايتي واعتقل في عام 2019، حسب روسيا اليوم.