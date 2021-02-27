أعلنت السلطات في هاييتي مقتل 25 شخصا خلال عملية هروب من سجن "كروا دي بوكيه" بالقرب من العاصمة، وذكرت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية أنه كان من بين القتلى رئيس السجن أرنيل جوزيف، الذي يقال إنه رئيس إحدى الشبكات الإجرامية الرئيسية في هايتي واعتقل في عام 2019، حسب روسيا اليوم.
وتمكنت الشرطة من القبض على 69 من النزلاء الهاربين من السجن، وما زالت تبحث عن 200 نزيل لا يزالون طلقاء، ومن جانبه ، أدان رئيس هاييتي جوفينيل مويز عملية الهروب من السجن، وطلب من المواطنين التزام الهدوء، مضيفا أن الشرطة الوطنية تلقت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على الوضع.
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