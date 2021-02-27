وتمكنت الشرطة من القبض على 69 من النزلاء الهاربين من السجن، وما زالت تبحث عن 200 نزيل لا يزالون طلقاء، ومن جانبه ، أدان رئيس هاييتي جوفينيل مويز عملية الهروب من السجن، وطلب من المواطنين التزام الهدوء، مضيفا أن الشرطة الوطنية تلقت تعليمات باتخاذ جميع الإجراءات للسيطرة على الوضع.