مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 فى حادث تصادم على الطريق الزراعى بأسوان

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين فى حادث تصادم، وقع اليوم السبت، بين سيارتين أحدهما أجرة والأخرى ملاكى على الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بوصول بلاغ بحادث تصادم سيارتين أحدهما أجرة ميكروباص والأخرى ملاكى، بالطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بالقرب من منطقة جعفر الصادق بقرية سلوا بمركز كوم أمبو محافظة أسوان.
وتبين من المعاينة الأولية، وجود 3 متوفين و12 مصاباً فى الحادث، جارى نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة