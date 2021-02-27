مصرع مسن سقط من أعلى سطح منزله بمركز أجا فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى مسن بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية مصرعه عقب سقوطه من أعلى سطح منزله؛ وتلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا، من مستشفى أجا المركزى، بوصول ع أ ع 75 سنة عامل، ومقيم بقرية ميت دمسيس التابعة لدائرة للمركز جثة هامدة، إثر إصابته بجروح فى الرأس من الخلف ونزيف داخلى بالمخ.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث بمركز إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال نجل المتوفى، أقر بانه أثناء وقوف والده أعلى سطح المنزل، بالطابق الثانى ليس عليه سور، اختل توازنه وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابات أودت بحياته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى سقوطه.

وأفاد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إصابات فى الرأس أدت لنزيف داخلى ولا يوجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1292 لسنة 2021 إدارى مركز اجا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.