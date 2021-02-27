مستريح جديد يستولي على أموال أقاربه بزعم توظيفها في السويس

السويس- سيد نون

حرر مواطنون بمحافظة السويس، محاضر بقسم شرطة فيصل وبلاغات جديدة ضد متهم بالاستيلاء على أموالهم تحت مزاعم توظيفها، ليرتفع عدد مقدمي البلاغات ضد المتهم إلى 20 شخصا.

وكان 11 من أقارب وأصدقاء موظف هارب، قاموا منذ 20 يوما بتقديم بلاغات رقم 473 إداري لسنة 2021، يتهمون فيها "ر. أ "، 39 عامًا، تفيد باستيلائه على أموالهم، مؤكدين أنه يعمل بإحدى الشركات بمحافظة السويس، بالإضافة لعمله خارج الشركة فى شراء البضائع المستوردة.

ووصل عدد البلاغات المقدمة 18 بلاغا من المواطنين من بين الضحايا التى قام المتهم بالنصب عليهم، وقدموا المستندات الخاصة بإدانة المتهم، فيما أكد عدد من الضحايا أن المتهم هرب من المحافظة.

وقال طه رجب، طبيب: أننى أبن عم المتهم ، وللأسف حصل منى على نصف مليون جنيه تحت مزاعم أنه سيقوم بتوظيفها فى استيراد معدات وبضائع من الصين ، وحصلت على أرباح بعد ثلاث أشهر ثم اختفى فجأة بدون أى أسباب، ثم علمت من أقاربى أنه نصب عليهم أيضا ، وأن معظم من قام بالنصب عليهم من أقاربه وأصدقائه فقط .

وذكر طه: المتهم بالنصب أوهم كل شخص أخذ منه أموالا، أنه لا يجب أن يعلم أحد انه يقوم بتشغيل أمواله، وبالفعل حدث هذا مع كل الضحايا سواء من أقاربه أو أصدقائه، واكتشفنا أنه نصب علينا بعد اختفائه وهروبه.

وقدم عدد من ضحايا المتهم بالنصب عليهم، فيديوهات تؤكد حصول المتهم على أموالهم مقابل توظيفها، وأيضا صورا للمتهم من صفحته بموقع فيس بوك، مؤكدين أنه لم يهرب خارج البلاد وأنه موجود فى مصر، وأنه قام بعمل بلوك لهم من صفحته بموقع الفيس بوك.

وقالت سماح محمد أحد الضحايا، إن المتهم حصل منها ومن أشقائها فقط على مبلغ مليون جنيه، لشراء بضائع مستوردة بحاويات بضائع قادم من الصين ، مستغلًا أنه زميل شقيقها بإحدى الشركات بالسويس ، وأن شقيقها كان يثق به جدًا لأنه صديقه.

وأكدت أن المتهم أخذ أموالًا من عدد كبير من الأشخاص، ووصل إجمالى ما حصل عليه إلى 10 ملايين جنيه ، خلال الفترة الماضية واختفى من عمله، وعندما سألنا زوجته ، أكدت أنه سيعيد لهم أموالهم ، ثم أبلغتنا أن زوجها قام بتطليقها وأنها لا تعرف مكانه ، وأكدت الضحية أنه اشترى من أموالهم سيارة جديدة وأشياء أخرى .

واتهم الضحايا بمحضر الشرطة، زوجة المتهم أنها ساعدته فى النصب عليهم ، وأن ما تدعيه أنه قام بتطليقها غير صحيح، وأنها تحاول التهرب ومساعدة زوجها الهارب بادعاء الطلاق.