محاكمة مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات تأديبيا لامتناعه عن تسليم ميراث لأرملة

كتب عبد الله محمود

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية جسيمة تمثلت في حرمان أرملة من الانتفاع بميراثها عن زوجها المتوفي دون مبرر مقبول.

كشفت التحقيقات أن م.ع.ب، مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018، حتى 17 أغسطس 2020، خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي، وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.

وتبين من أوراق القضية أن المحال امتنع عمدًا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها، وقدره فدانين وأربعة عشر قيراطًا بالمشاع، في إجمالي القطعة رقم 36 البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا، والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي في قضية النيابة العامة رقم 21010 لسنة 2018 جنح ناصر، والمستأنف برقم 4243 لسنة 2019 جنح مستأنف ناصر ببني سويف، مما ترتب عليه حرمان الشاكية من الاانتفاع بهذه المساحة، ومعاناتها نفسيًا طوال فترة الإمتناع دون مبرر مقبول.

وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين، رقمي 55 و 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 1988، بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد أرقام 55 و 58 و 560 من لائحة العاملين بالجهاز، والصادرة بالقرار رقم 196 لسنة 2019.