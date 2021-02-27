محاكمة مدير بالجهاز المركزي للمحاسبات تأديبيا لامتناعه عن تسليم ميراث لأرملة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 136 لسنة 62 قضائية عليا، إحالة مدير عام الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية جسيمة تمثلت في حرمان أرملة من الانتفاع بميراثها عن زوجها المتوفي دون مبرر مقبول.
كشفت التحقيقات أن م.ع.ب، مدير عام الحسابات بالأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الفترة من 27 ديسمبر 2018، حتى 17 أغسطس 2020، خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونات السلوك الوظيفي، وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، وظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
وتبين من أوراق القضية أن المحال امتنع عمدًا عن تسليم الشاكية الإرث الشرعي الخاص بزوجها، وقدره فدانين وأربعة عشر قيراطًا بالمشاع، في إجمالي القطعة رقم 36 البالغ مساحتها ثلاثة أفدنة وواحد وعشرين قيراطًا، والصادر بشأنها حكم قضائي نهائي في قضية النيابة العامة رقم 21010 لسنة 2018 جنح ناصر، والمستأنف برقم 4243 لسنة 2019 جنح مستأنف ناصر ببني سويف، مما ترتب عليه حرمان الشاكية من الاانتفاع بهذه المساحة، ومعاناتها نفسيًا طوال فترة الإمتناع دون مبرر مقبول.
وأنتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى أن المحال ارتكب المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين، رقمي 55 و 56 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 1988، بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات، والمواد أرقام 55 و 58 و 560 من لائحة العاملين بالجهاز، والصادرة بالقرار رقم 196 لسنة 2019.
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