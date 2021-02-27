محافظ شمال سيناء: الانتهاء من ترميم قصر ثقافة العريش.. وافتتاحه قريبا

ماجد تمراز

أكد محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنا المحافظة لديها العديد من الفرق الشعبية والتي تقدم التراث السيناوي في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن قصر ثقافة العريش تهالك، ولكن تم صرف ميزانية لتطويره وبدأ فى ممارسة أنشتطه بعد تطويره، وخلال الأيام المقبلة سيتم افتتاحه رسميا.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز: "تم إجراء العديد من المشروعات في المحافظة وأعيدت لها الروح من جديد، والدولة الآن صادقة في رغبتها في تنمية البلاد، وهو ما تراه الأعين على أرض الواقع في كل المجالات.