اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان التيرم الأول بعدد من مدارس بنها.. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 12:03 م
محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان التيرم الأول بعدد من مدارس بنها.. فيديو وصور محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحانات
القليوبية - إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم السبت، سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، والشيماء الثانوية بنات، والمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها، ورافقه خلال الجولة المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وسماح السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على ابنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسى الاول والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

وأشاد محافظ القليوبية، بوعى المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

ومن الجدير بالذكر أن عدد من يؤدون الامتحانات من طلاب الصف الأول الفندقى عدد365 طالبا والصف الرابع 91 طالبا موزعين على 31 لجنة وعدد طلاب الصف الاول الثانوى 45684 موزعين على 2265 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحانات (1)
 

 

محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحانات (2)
 

 

محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحانات (3)
 

محافظ المنوفية

مدارس بنها

الفصل الدراسى الثانى

امتحانات الفصل الدراسى الأول

محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحانات

طلاب الصف الأول والثانى الثانوى

القليوبية

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