اليوم السابع
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محافظ الغربية خلال اجتماعه بممثلى شركات الرصف: لن أقبل بتأخر استلام المشروعات

السبت، 27 فبراير 2021 04:01 م
محافظ الغربية خلال اجتماعه بممثلى شركات الرصف: لن أقبل بتأخر استلام المشروعات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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عقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، اليوم السبت، اجتماعاً عاجلاً مع ممثلى شركات الرصف المسئولة عن الأعمال بجميع قرى ومدن المحافظة ، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمهندس إسلام أبو النجا استشارى أعمال الطرق بالمحافظة، لمناقشة تقدم الأعمال بشوارع وطرق المحافظة. 

واستعرض المحافظ نسب تنفيذ المشروعات التى تقوم بها شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع، موجهاً نائب المحافظ بوضع خريطة زمنية لجميع الشوارع المتبقية طبقاً للتعاقد المبرم. 

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة وفرت كافة الاعتمادات المالية لخطة الرصف بجميع المراكز والمدن، ولن يقبل تحت أى ظرف تأخر استلام الشوارع فى الموعد المحدد وبالمواصفات المتفق عليها ، موجهاً رئيسى مركز ومدينة كفر الزيات وبسيون برفع مذكرة بتأخر الأعمال حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

حضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ممثلى شركات (الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي ، الغاز والاتصالات) ومديرى الإدارات بالديوان العام.


محافظ الغربية

مشروعات الرصف بالغربية

نائب محافظ الغربية

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رئيس مدينة كفر الزيات

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