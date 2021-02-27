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محافظ الشرقية يتفقد مطحن عرابي بالزقازيق : يوفر احتياجات المحافظة

السبت، 27 فبراير 2021 02:57 م
محافظ الشرقية يتفقد مطحن عرابي بالزقازيق : يوفر احتياجات المحافظة وزير التموين يتفقد مطحن عرابي بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، برفقة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ، مطحن عرابي بالزقازيق بعد رفع كفاءته، ذلك في إطار جولته التفقدية لعدد من مشروعات خدمية بالمحافظة.

ويعد مطحن عرابي الكائن أمام جامعة الأزهر بالزقازيق، من القلاع والهامة التي تم رفع كفاءة ، ليستوعب 400 طن قمح / يوم ، ويغطي إنتاجية مراكز ابوكبير ، ديرب نجم ، بلبيس، مشتول السوق وكفر صقر وأولا صقر و يوزع الفائض على محافظات أخرى، وملحق به صوامعة سعتها 9000 طن بعدد 32 خليه.
 
وفى لفتة إنسانية لوزير التموين، احتضن شابا من ذوي الههم، استوفقه قائلا: " بحب السيسي ، وبحب الوطن "،  كما قام أحد العاملين بالمطحن باستيقافة معربا عن شكره للرئيس السيسى لما يقوم به من إنجازات من أجل تطوير البلاد والنهوض بها، مما ألهب حماس الحاضرين.
 
 
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وزير التموين يتفقد مطحن عرابي بالزقازيق

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وزير التموين يتفقد مطحن عرابي بالزقازيق

 


وزير التموين

مطحن عرابي بالزقازيق

اخبار وزاره التموين

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الزقازيق

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