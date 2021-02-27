محافظ الشرقية يتفقد مطحن عرابي بالزقازيق : يوفر احتياجات المحافظة

ويعد مطحن عرابي الكائن أمام جامعة الأزهر بالزقازيق، من القلاع والهامة التي تم رفع كفاءة ، ليستوعب 400 طن قمح / يوم ، ويغطي إنتاجية مراكز ابوكبير ، ديرب نجم ، بلبيس، مشتول السوق وكفر صقر وأولا صقر و يوزع الفائض على محافظات أخرى، وملحق به صوامعة سعتها 9000 طن بعدد 32 خليه.

وفى لفتة إنسانية لوزير التموين، احتضن شابا من ذوي الههم، استوفقه قائلا: " بحب السيسي ، وبحب الوطن "، كما قام أحد العاملين بالمطحن باستيقافة معربا عن شكره للرئيس السيسى لما يقوم به من إنجازات من أجل تطوير البلاد والنهوض بها، مما ألهب حماس الحاضرين.