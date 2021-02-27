محافظ الشرقية يتفقد مركزى خدمة المواطنين المطورين بالزقازيق وههيا

الشرقية - إيمان مهنى

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على تفقد مركزى خدمة المواطنين المُطورين للبطاقات التموينية بقريتى بيشه قايد والزرزمون التابعتين لمركزى الزقازيق وههيا، فى حضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، وفايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأهالى القريتين، يأتى تطوير هذين المركزين فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المكاتب التموينية لتحويلها لمراكز خدمة متطورة، ضمن المشروع القومى للتحول الرقمى لتطوير 535 مركزا بنهاية 2022.

وبدأ الوزير والمحافظ الجولة بتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور ببيشه قايد التابعة لمركز الزقازيق، والمزود بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس، واستراحة للمواطنين، حيث يضم 9 شبابيك لتقديم كافة الخدمات من بدل فاقد وبدل تالف – إصدار فصل اجتماعى – إضافة الزوجة – تحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى – الخصم لأبناء قرى الوحدة المحلية بيشه قايد والبالغ عددها 8 قرى.

وتوجه بعد ذلك وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الشرقية لتفقد مركز خدمة المواطنين المُطور بقرية الزرزمون التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا، لمتابعة انتظام سير العمل به، والذى يعمل بطاقة 6 شباك لتقديم الخدمات التموينية بالشكل الأمثل لأبناء قرى الوحدة المحلية بالزرزمون.

وأوضح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حرصاً من القيادة السياسية على تطوير كافة الخدمات فى مؤسسات الدولة تم الانتهاء من تطوير 300 مركز خدمة متطور فى 26 محافظة، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلى وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبى الخدمة من الموطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأضاف وزير التموين أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضاً تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، ليكون الناتج النهائى من مشروعات الحكومة هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين وتوفير السلع الغذائية فى مختلف المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

وأوصى الوزير والمحافظ العاملين بالمركز حسن استقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، فيما يتعلق بالحصول على الخدمات التموينية والتى تمس كل أسرة.

يذكر أن مركز ومدينة ههيا يضم 5 مكاتب تموين ومركزين مطورين للبطاقات التموينية لخدمة 28 قرية و8 توابع يستفيد منهم ما يقرب من 300 ألف مواطن.