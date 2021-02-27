محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يشيعون جنازة رئيس الجامعة السابق.. فيديو وصور

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

شارك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق ، والدكتور عبد المنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والدكتور أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة والطلاب، والدكتور عبد السلام عبد عميد كلية الطب، والدكتور عبد المنعم شرخ عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق فرع فاقوس، وعمداء ووكلاء الكليات وأساتذة الجامعة ، وعدد من العاملين بها - فى تشييع جثمان الدكتور خالد عبد البارى الرئيس الأكاديمى لجامعة "(Hertfordshire)" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق ، والذى وافته المنية صباح اليوم ، وذلك بمدينة العاشر من رمضان بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال محافظ الشرقية ، أن الراحل الكريم كان نموذجا يحتذى به فى الإخلاص والتفانى فى العمل وخدمة الجامعة ورسالتها السامية، وطوال مسيرته العلمية ظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثا وشغفا وحبا للعلم وأهله حتى فارقنا اليوم ، بعد أن قضى سنوات عمره فى خدمة العلم والعلماء ، فكان مثالا مشرفاً للعلماء المصريين فى كل المحافل والاوساط العلمي.

أكد محافظ الشرقية ، أن جامعة الزقازيق ستظل تسطر بأحرف من نور ما قدمه الفقيد من علم وعمل وعطاء ساهم فى تقدم الجامعة ورفعتها ، معززا من مشاركتها مع الجهاز التنفيذى لخدمة قضايا وتنمية المجتمع .

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم مقدما واجب العزاء لهم ولزملائه وتلاميذه ومحبيه ، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

حضر تشييع الجنازة المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، وعدد من المحافظين السابقين ورؤساء الجامعات وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الزقازيق ومحبى الراحل الكريم .

وقال الدكتور علاء خليل استاذ الجراحة العامة ، أن الراحل قدم الكثير للعلم وأجرى العديد من العمليات الصعبة بصفته أستاذ جراحة القلب .

وتمت موارة جثمان رئيس الجامعة السابق بمدافن العائلة بمدافن الروبيكى بمدينة العاشر من رمضان .



الجنازة



امام مدافن العائلة



داخل المقابر