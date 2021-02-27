محافظ أسوان: لوحات إرشادية بالطريق الزراعي بعد وفاة 3 أشخاص بحادث..فيديو وصور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

دماء جديدة على الأسفلت بمحافظة أسوان، بعد أن شهد الطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" اليوم، السبت، حادث تصادم وقع بين سيارتى أحدهما أجرة ميكروباص والأخرى نقل، أمام منطقة جعفر الصادق بمركز كوم أمبو وسط محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

تفاصيل الحادث بدأت بتلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بوصول بلاغ بحادث تصادم سيارتين أحدهما أجرة ميكروباص تحمل أرقام "ص و ل 5984 " والأخرى نقل، بالطريق الزراعى "أسوان – القاهرة" بالقرب من منطقة جعفر الصادق بمركز كوم أمبو محافظة أسوان.

على الفور تم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وهم: "ياسمين ركابى أحمد 46 سنة، وسيد عبد الفتاح محمد 28 سنة، ومحمود سعيد جاد الكريم 55 سنة"، وتم نقل الجثث الثلاثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

بينما تم نقل 8 مصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزي ومصابين اثنين إلى مستشفى إدفو العام، لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابين هم: فتحيه هلال إبراهيم 50 سنه، همام اسماعيل احمد 26 سنه، مجاهد جمعه ابازيد 65 سنة، عيسى حسين محمد 38 سنة، نورا جمعه ياسين 40 سنة، والطفل بحر بدرى السيد، 4 سنوات، وشقيقه كريم 5 سنوات، والطفل عدى صلاح بدرى 8 سنوات، هدى محمد عبد المجيد 38 سنة، إعدال محمد احمد 35 سنة.

وتسبب الحادث فى تعطل حركة القطارات لمدة 10 دقائق بسبب انقلاب السيارة الميكروباص بعد اصطدامها على شريط السكة الحديد القريب من الطريق، مما أدى إلى تأخير رحلة القطار الروسى رقم 1008 "القاهرة – أسوان"، وبعدها تم تسيير الحركة على شريط السكة الحديد بانتظام كامل بعد توقفها مدة 10 دقائق فقط.

وكانت محافظة أسوان، شهدت قبل 10 أيام حادثاً مأسوياً على طريق "أبوسمبل أسوان" الدولى ، عقب تصادم أتوبيس يحمل عددا من المواطنين السودانيين، بمقطورة نقل بالقرب من الكيلو 100 على طريق أسوان أبوسمبل جنوب مصر، ووجود مصابين ومتوفيين، وترحكت على الفور 16 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 46 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

كما شهدت محافظة أسوان، الشهر الماضى 3 حوادث متفرقة بالطريق الصحراوى الغربى وطريق العلاقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر وأسفرت تلك الحوادث الثلاثة عن مصرع 24 شخصاً وإصابة 26 آخرين.

ومن جانبه، وبعد تعدد الحوادث المرورية على طريق أسوان / القاهرة الزراعى، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكبارى بالتنسيق مع إدارة المرور بتركيب علامات وإرشادات مرورية توضيحية وفسفورية في جميع الإتجاهات سواء القادم من إدفو إلى كوم أمبو أو العكس أو المتجه نحو محور كلابشة للوصول إلى الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

وأكد محافظ أسوان، أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في الحد من أي حوادث مرورية في المستقبل وهو الذى يستلزم في الوقت نفسه من سائقى المركبات التهدئة والإلتزام بالسرعات المقررة على الطريق الزراعى حفاظاً على الأرواح وسلامة المواطنين.



الطريق الزراعى



الميكروباص خلال الحادث



حادث التصادم