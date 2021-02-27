متحدث جامعة القاهرة: اللى خايف من كورونا ميجيش الامتحان وعذره مقبول

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسى الأول المؤجلة ستبدأ من اليوم، وستبدأ الجولة بكلية الطب، مشيرا أن هناك إجراءات احترازية تتضمن كواشف حرارية وبوابات تعقيم بداية من دخول الطالب للجامعة حتى دخولة إلى لجنة الامتحانات .

وتابع علم الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامى حسام الدين حسين، أن شكل الامتحان نظرا لظروف جائحة الكورونا سيكون حضوريا وأونلاين وهناك مزيج من النوعين، مشيرا أن هناك حرص على عدم وجود تجمعات داخل الكليات مع وجود الأطقم الطبية والتمريض وسيارات الإسعاف، ومن حق الطالب اذا تخوف من الحضور الاعتذار عن دخول الامتحان وهذا العذر مقبول وسيحفظ له حقه فى الدرجات والمدرج الذى كان يسع لـ220 طالب لايسع أكثر من 70 طالبا.

ورد متحدث جامعة القاهرة بالاجابة على سؤال للإعلامية دينا عبد الكريم عن مستوى الإعلامى حسام الدين حسين مقدم البرنامج والذى كان أحد طلابه بالجامعة، قائلا: "من يومه متميز ومبدع ".