مباحث الغربية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة متفحمة داخل سيارة

الغربية عادل ضرة

عثر أهالي قرية محلة مسير مركز قطور بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية، متفحمة وموثقة بالحبال داخل سيارة ملاكي أمام قرية محلة مسير مركز قطور.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالاستعلام عن السيارة تبين أنها لشخص يدعي"ح.ع" محامي، ولم يتم التعرف على الجثة المتفحمة داخل السيارة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية وضباط مباحث مركز قطور، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية مرتكبيها.