اليوم السابع
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ماذا يحدث لمناعة جسمك بعد الإصابة بـ فيروس كورونا؟

السبت، 27 فبراير 2021 02:00 م
ماذا يحدث لمناعة جسمك بعد الإصابة بـ فيروس كورونا؟ مستويات المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا
كتب - محمود جلال

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الحصول على مناعة دائمة من فيروس كورونا أمل أى شخص أصيب بالعدوى وقد كشفت العديد من الأبحاث والدراسات أن المناعة المكتسبة من الإصابة بالفيروس قد تستمر لمدة أربعة أشهر بعد التعافى وتتطور مستويات المناعة بعد ذلك حيث أكد علماء استراليون إمكانية حدوث انخفاض في مستويات الأجسام المضادة بشكل كبير في أول شهر إلى شهرين وفقًا لموقع medicalxpress.

ماذا يحدث لمستويات المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا؟
ماذا يحدث لمستويات المناعة بعد الإصابة بـ فيروس كورونا؟

وتشير النتائج إلى أن لقاحات فيروس كورونا الوقائية يجب أن تولد بشكل مثالي استجابات أقوى للأجسام المضادة من العدوى الطبيعية، وقام فريق البحث، بما في ذلك الدكتورة جينيفر جونو من جامعة ملبورن بأستراليا، بالتحقيق في كيفية استجابة جهاز المناعة، وخاصة الخلايا البائية والتائية  لفيروس كورونا. 

ويمكن للبروتين الشائك الخاص بفيروس كورونا الالتصاق بالخلايا وهو أمر حاسم في تحفيز الأجسام المضادة المعادلة للحماية من إعادة العدوى، والخلايا البائية مسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة التي تتعرف على فيروس كورونا، بينما تلعب الخلايا التائية دورًا مهمًا في دعم تطوير استجابة الخلايا البائية.

وقالت الدكتورة جينيفر جونو من جامعة ملبورن بأستراليا إن إحدى ملاحظاتها اللافتة للنظر هي أنه على مدى الأشهر الأربعة التي كانوا يتتبعون فيها المرضى ، زاد عدد الخلايا البائية التي تتعرف على بروتين السنبلة في جميعهم تقريبًا ، بغض النظر عن مدى خطورة المرض.

 


مستويات المناعة

المناعة

فيروس كورونا

كورونا فيروس

الصحة

جامعة ملبورن

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