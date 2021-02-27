ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

طرابلس /أ ش أ/

أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة فيروس كورونا فى ليبيا خليفة البكوش، التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، ستصل الدفعة الأولى منها بنهاية شهر مارس المقبل.

وقال البكوش - خلال مؤتمر صحفى أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم /السبت/ - "سنستلم قريبا حوالى 12 مليون جرعة على دفعات للوقاية من فيروس كورونا"، مضيفا "تعاقدنا مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات، فيما ستصل الدفعة الأولى فى نهاية شهر مارس".

وتابع: "نطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات"، مؤكدا أن التأخير فى جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذى فرض من الاتحاد الأوروبي.

وأشار البكوش إلى أنه تم الاتفاق بأن يقوم المركز الوطنى لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة فى هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مؤكدا أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا فى بداية شهر مارس.