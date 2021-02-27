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لحظة تلقى الأمين العام للأمم المتحدة لقاح كورونا فى أمريكا.. فيديو

السبت، 27 فبراير 2021 05:51 م
لحظة تلقى الأمين العام للأمم المتحدة لقاح كورونا فى أمريكا.. فيديو أنطونيو جوتيريش
كتب هيثم سلامة

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توجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالشكر إلى الأطباء العاملين فى الخطوط الامامية لمواجهة كورونا، عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح أمس، موضحا أنه بالوحدة والتضامن سيتم التغلب على تلك الأزمة.

ونشر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو اليوم لحظة تلقيه لقاح كورونا، وعلق قائلاً:" تقديري العميق لجميع العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي مثل Yeashea Braddock، الذين التقيت بهم أمس عند تلقي اللقاح. إنهم يقودون الجهود لقلب المد على جائحة COVID19 بالوحدة والتضامن سنتغلب على هذه الأزمة".

يشار، إلى أن أنطونيو جوتيريش، نشر أمس صورا أثناء حقنه بلقاح كورونا، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً:"أنا ممتن لمدينة نيويورك لتلقي جرعتي الثانية من لقاح COVID19 في مدرسة موريس الثانوية في برونكس، إن ضمان الحصول العادل على اللقاحات والعلاجات للجميع، في كل مكان، هو السبيل الوحيد للتغلب على هذه الأزمة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، طالب بضرورة توفير وإتاحة لقاحات كورونا في كل دول العالم، مضيفا أننا نريد تفعيل خطة لإيصال اللقاحات إلى كل أنحاء العالم.


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