لحظة تلقى الأمين العام للأمم المتحدة لقاح كورونا فى أمريكا.. فيديو

توجه أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، بالشكر إلى الأطباء العاملين فى الخطوط الامامية لمواجهة كورونا، عقب تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح أمس، موضحا أنه بالوحدة والتضامن سيتم التغلب على تلك الأزمة.

ونشر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابه بموقع تويتر، فيديو اليوم لحظة تلقيه لقاح كورونا، وعلق قائلاً:" تقديري العميق لجميع العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي مثل Yeashea Braddock، الذين التقيت بهم أمس عند تلقي اللقاح. إنهم يقودون الجهود لقلب المد على جائحة COVID19 بالوحدة والتضامن سنتغلب على هذه الأزمة".

My deep appreciation to all frontline and medical workers like Yeashea Braddock, who I met yesterday when receiving the vaccine. They are leading efforts to turn the tide on the #COVID19 pandemic.



In unity and solidarity, we will overcome this crisis. pic.twitter.com/zlg3wIS1hp