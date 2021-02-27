اليوم السابع
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كمامات وبوابات تعقيم بامتحانات التيرم الأول فى جامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 10:09 ص
كمامات وبوابات تعقيم بامتحانات التيرم الأول فى جامعة كفر الشيخ.. فيديو وصور الكشف على الطلاب قبل دخولهم للجان بجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت كليات جامعة كفر الشيخ، أعمال التعقيم والتطهير بجميع المدرجات والقاعات، ودخول الطلاب عبر بوابات إلكترونية، وقياس درجات الحرارة، وارتداء الكمامات ضمن إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول من العام الدراسى الجاري، وبدأت اليوم السبت الموافق ،27 فبراير 2021م.

 قال الدكتور وليد البحيري، عميد كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تم استقبال الطلاب وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، بدخول الطلاب عبر بوابات إلكترونية للتعقيم، والتشديد على ارتداء الكمامات، مؤكدا أن الامتحانات تعقد على 3 فترات يوميا، حرصا على صحة الطلاب، ومنعا للتجمعات .

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم تطهير المدرجات وقاعات الامتحانات بواسطة فرق مكافحة العدوى برش المدرجات بالمواد المطهرة، كما وضعت مسارات مرور الطلاب ووزعت مقياس الحرارة على أفراد الأمن ، مؤكداً أن الجامعة وضعت خطة متكاملة لإجراء الامتحانات .

وأضاف دسوقى ، لـ "اليوم السابع"، أنه تم إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات، لضمان نشرها للطلاب بكافة وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن هناك عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ "كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر " .

وقال دسوقي، إنه تم عمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان ، ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية ، لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، ووجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.

وأضاف دسوقي، أنه تم تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج، والتزام الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حرارتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه شدد على شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، والالتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات، والتأكد من ارتداء كافة الطلاب ماسكات واقية (كمامات) باللجان مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان، وتعقيم مقار وصالات الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التى تليها فضلاً عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه وجه بتقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص، لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة، وأنه وجه بالاهتمام بالنظافة الكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات بالإضافة إلى توفير منافذ تهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح، وتوجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

الكشف-على-الطلاب-وبوابات-للتعقيم--(1)
 

 

الكشف-على-الطلاب-وبوابات-للتعقيم--(2)
 

 

الكشف-على-الطلاب-وبوابات-للتعقيم--(3)
 

 

الكشف-على-الطلاب-وبوابات-للتعقيم--(4)
 

 

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الكشف-على-الطلاب-وبوابات-للتعقيم--(6)
 

كفر الشيخ

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عميد كلية اداب كفر الشيخ

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