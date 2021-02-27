كل ما تحتاج إلى معرفته عن نظام الغذاء الخام لمرضى السكرى

كتب - محمود جلال

النظام الغذائي للأطعمة النيئة ، والمعروف باسم "الغذاء الخام " هو نوع من النظام الغذائي يتضمن استهلاك الأطعمة في حالتها الطبيعية الخام ، ووفقا لخبراء التغذية يعتقد أن التسخين والمعالجة الحرارية غالبا ما يدمران العناصر الغذائية مثل المواد الكيميائية النباتية والمغذيات الدقيقة في الطعام، ووفقا لتقرير نشر على موقع boldsky ، نعرض كيف أن استهلاك الأطعمة النيئة مفيد للأشخاص المصابين بداء السكري.

كيف يعمل نظام الأطعمة النيئة مع مرض السكري؟

النظام الغذائي الصحى أمر لا بد منه لعلاج مرض السكري، فلا يساعد تناول الطعام الصحي في التحكم في مستويات السكر في الدم فحسب، بل يساعد أيضًا في الحفاظ على وزن صحي، وتقول الدراسات إن دمج الأطعمة النيئة في النظام الغذائي اليومي قد يساعد في إدارة مرض السكري.

يقترح خبراء الصحة أيضا أن مرضى السكر لا يحتاجون تمامًا إلى تجديد نظامهم الغذائي لإدارة حالتهم المرضية، من خلال البدء ببطء في تضمين المزيد من الخضار والفواكه النيئة في النظام الغذائي، جنبًا إلى جنب مع التدريبات وإدارة الوزن، يمكن أن يساعد بشكل كبير السيطرة على مستويات السكر فى الدم.

ماذا يشمل النظام الغذائي للأغذية النيئة؟

يحتوي النظام الغذائي النيئ على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف والمغنيسيوم والمواد الكيميائية النباتية وحمض الفوليك ومنخفض في الصوديوم، وتساعد كل خصائص النظام الغذائي النيء في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري والمضاعفات المرتبطة به مثل أمراض القلب والسرطان.

ويشمل نظام الغذاء النييء بشكل أساسي الفاصوليا والفواكه الطازجة والحبوب والبذور والأعشاب البحرية والمكسرات والأطعمة العضوية غير المصنعة والخضروات الطازجة والفواكه المجففة والبقوليات بالنسبة للأشخاص الذين يحبون الحلوى.

كيف تستهلك الأطعمة النيئة؟

قبل تناول الأطعمة النيئة، تأكد من عدم تسخين الأطعمة فوق 116 درجة فهرنهايت (46.66 درجة مئوية)، ويمكن تضمين الأطعمة النيئة في النظام الغذائي مثل خلطها أو عصرها مع أطعمة أخرى.

ما هي الأطعمة التي تجعل مرض السكري أسوأ؟

تعتبر الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر ومؤشر نسبة السكر في الدم والأحماض الدهنية المشبعة ضارة ليس فقط لمرضى السكر، ولكن للصحة العامة للإنسان لأنها مرتبطة بالعديد من الأمراض المزمنة.

هل يمكن لمريض السكر تناول الموز النيىء؟

يعتبر الموز الخام ممتازًا لمرضى السكر لأنه يحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل مقارنة بالموز الناضج.