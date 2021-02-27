كثافات مرورية على طريق أسيوط الزراعى بسبب انقلاب سيارة نقل في البدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية بطريق أسيوط الزراعى في نطاق منطقة البردشين، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالخضروات، ما أدى الى إصابة السائق وتباطؤ حركة السيارات أعلى الطريق، و انتقلت أوناش المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى، يفيد بانقلاب سيارة نقل بطريق أسيوط الزراعى. وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن لمكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق وحدوث زحام مرورى أمام حركة السيارات ، وقامت أوناش المرور برفع حطام الحادث وتيسير الحركة المرورية وحرر المحضر اللازم.