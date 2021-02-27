اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 06:27 م
خالد صلاح
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قاض أمريكى يغرم "فيسبوك" 650 مليون دولار فى تسوية بشأن خصوصية المستخدمين

السبت، 27 فبراير 2021 06:10 م
قاض أمريكى يغرم "فيسبوك" 650 مليون دولار فى تسوية بشأن خصوصية المستخدمين محكمة أمريكية _ صورة أرشيفية
واشنطن /أ ش أ/

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حكم قاض فيدرالى فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية بفرض غرامة مالية على شركة "فيسبوك" قدرها 650 مليون دولار فى قضية تسوية تم رفعها عام 2015 بسبب استخدامها خاصية التعرف على الوجه ووسم الأشخاص فى الصور.

 

وكتب القاضى الأمريكى جيمس دوناتو فى صيغة الحكم -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم السبت- أن "نتيجة التسوية تاريخية.. وسيحصل كل شخص مهتم بالتعويض فى هذا الشأن على 345 دولارا على الأقل".

 

وأضاف دوناتو أنه بشكل عام تعتبر التسوية فوزا ضخما للمستهلكين فى قضية الخصوصية على الإنترنت المثيرة للجدل والمتنازع عليها بشدة منذ سنوات.

 

وتمحورت القضية حول خاصية "اقتراح وسم الأشخاص فى الصور" على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، والذى يتعرف على وجوه الناس فى الصور التى يتم رفعها على الموقع واقتراح وسمهم فى الصورة بحساباتهم الرسمية على الموقع.

 

ونصت الدعوى المرفوعة ضد "فيسبوك" أن الشركة الأمريكية تستخدم وتخزن مسحات رقمية لوجوه المستخدمين دون إخطارهم أو طلب موافقتهم، وهو ما ينتهك قوانين الخصوصية الأمريكية.

 


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