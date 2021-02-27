فيديو.. طلعت مصطفى توقع اتفاقية مع "Go Padel" لافتتاح أحدث ملاعب "بادل" بنادي الرحاب

وقعت "مجموعة طلعت مصطفى" ، عقداً مع شركة "Go Padel " لافتتاح أحدث ملاعبها بنادى الرحاب الرياضي لممارسة لعبة "البادل" .

وعقب مراسم توقيع العقد ، قام عمر هشام طلعت بقص شريط افتتاح ملعب "البادل" ، وذلك بحضور عاصم خليفة ، رئيس اتحاد الاسكواش ، وشريف العريان، أمين عام اللجنة الأوليمبية .

من جانبه أشاد رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ، بجودة الملاعب الجديدة ، مؤكداً أن مجموعة طلعت مصطفى تحرص باستمرار على تلبية احتياجات السوق الرياضي وتوفير كافة الألعاب في نادي الرحاب.

ويعد ملعب "Go Padel" داخل نادى الرحاب أكبر وأحدث ملعب للشركة على الإطلاق First Super Panoramic Court، وتم تصميمه وفق أحدث مقاييس ومواصفات اللعبة.