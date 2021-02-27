فوائد النباتات العطرية والطبية بعد تزايد الطلب عليها محليا وعالميا × 8 معلومات

كتب ــ عز النوبى

ينشر "اليوم السابع "، أهمية التوسع فى النباتات الطبية والعطرية خاصة بعد تزايد الطلب عليها محلياً وعالمياً، والاهمية الاقتصادية والعائد التصديرى وتعدد المجالات التى يمكن أن تستخدم فيها ..وهى كالاتى

-تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين ألام المفاصل والالتهابات الروماتزمية

-تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر.

-إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية.

-تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع.

-تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون.

-استخدم فى صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الورد ، والياسمين.

-تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين هذه النباتات البيد ثرم ، والديرس ، والحناء والدخان.

-تستخدم كتوابل أو بهارات أو مشروبات أو مكسبات طعم أو رائحة

فيما تواصل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف لجانها الارشادية لتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية واتباع التوصيات الخاصة بمحاصيل الفاكهة والخضروات لزيادة الإنتاج من النباتات العطرية، وتعمل اللجان على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، للنبات الطبية والعطرية والفاكهة واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

وأوضح التقرير ، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كافة المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى،كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، وهناك برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.