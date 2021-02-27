اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 06:25 م
خالد صلاح
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فنزويلا تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 138 ألفا و298 حالة

السبت، 27 فبراير 2021 05:22 م
فنزويلا تسجل 424 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 138 ألفا و298 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كراكاس /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية، اليوم السبت، تسجيل 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينهم ثلاث حالات وافدة من الخارج.

ونقلت صحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية على موقعها الإلكترونى عن بيان أصدرته وزارة الصحة - القول إن إجمالى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع إلى 138 ألفا و295 حالة، تعافى منهم 130 ألفا و379 حالة.

ويبلغ عدد الحالات النشطة 6 آلاف و578 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 1338 حالة بعد تسجيل أربع حالات جديدة.

 


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