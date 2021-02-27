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فريق طبى يطبق إجراءات الوقاية على طلاب الثانوى خلال امتحان التيرم الأول..صور

السبت، 27 فبراير 2021 08:37 ص
فريق طبى يطبق إجراءات الوقاية على طلاب الثانوى خلال امتحان التيرم الأول..صور فريق طبى يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية على طلاب الثانوى العام
كتب ــ محمود طه حسين

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تابع فريق طبى تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة خلال دخول الطلاب لأداء الامتحان فى أول يوم باختبارات الفصل الدراسى الأول حيث حرصت الزائرة الصحية على قياس درجة حرارة الطلاب للتأكد من عدم وجود ارتفاع فى درجة حرارة الطلاب، وقالت سهير سامى زائرة صحية، إنهم وجهوا إرشادات صحية للطلاب منها التباعد وارتداء الكمامة.
 
 
وقالت سناء مصطفى مسئولة الصحة المدرسية بفرع التأمين الصحى بفرع الجيزة، إنهم حرصوا على التواجد مبكرا لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحة أنه تم تخصيص عرف عزل وتوفير المستلزمات الطبية ومكافحة العدوى لتأمين الطلاب بشكل صحى مع توجيه الإرشادات الطبية للطلاب.
 
ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.
 
وقالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، سنعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.
 
‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.
 
‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسئولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.
 
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تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمدرسة السعيدية الثانوية
 
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تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمدرسة السعيدية الثانوية
 
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تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمدرسة السعيدية الثانوية
 
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فريق طبى
IMG20210227075544
تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمدرسة السعيدية الثانوية
 
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تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا بمدرسة السعيدية الثانوية


التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى

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