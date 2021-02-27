فتح طريق كوبري العقب بقوص في قنا بعد تصادم 3 سيارات غلال وأسمنت

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من فتح طريق كوبري العقب بمركز قوص جنوب محافظة قنا، بعد تصادم سيارتى نقل خفيف وسيارة نقل ثقيل. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بتصادم سيارتى نقل خفيف محملين بالغلال وسيارة نقل ثقيل محملة بالأسمنت دون إصابات بشرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة بقنا، برئاسية العقيد هاني الإتربي، مدير الحماية المدينة، والدفع بسيارات إطفاء لمكان الواقعة برئاسة النقيب علي القاضي وتم فتح الطريق وإزالة العوائق دون وجود إصابات. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.