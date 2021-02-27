غرفة عمليات تعليم القليوبية: أبرز الشكاوى كانت "صعوبة الدخول على المنصة"

القليوبية إبراهيم سالم

ترأست سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، غرفة عمليات المديرية لمتابعة سير أعمال الامتحانات من خلال غرفة عمليات بديوان عام المديرية في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأكدت "إبراهيم"، أن 45684 طالبا بالصف الأول الثانوي يؤدون أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، بـ 2265 لجنة على مستوى المحافظة، وطلاب الصف الأول الثانوى الفندقي 365 طالب بـ 24 لجنة بالمحافظة.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات وتلقى أى شكاوى من الإدارات والوصول لحلها بأقصي سرعة، موضحة أن الشكاوى التى وردت للغرفة صعوبة ومشكلات تقنية خلال دخول طلاب الصف الأول الثانوى على منصة امتحانات الفصل الدراسي الأول مؤكدة أن المشكلة مؤقتة نظرا للضغط الكبير على منصة الامتحانات.

وأكدت، أنه تم التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمدارس حفاظا علي سلامة أبنائنا الطلبة وضرورة التباعد الإجتماعي بين الطلاب حفاظا على سلامتهم.