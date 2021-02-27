طلاب نقل الأزهرية بالإسكندرية يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول

الإسكندرية - أسماء على بدر

أدى طلاب النقل الإبتدائى والصف الأول الثانوى أدبى الأزهري، اليوم السبت، بمعاهد الإسكندرية الأزهرية، وبمتابعة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية ، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي .

وتفقد علاء العريان الوكيل الثقافى معهدى "سموحة الابتدائى النموذجي، وفتيات سموحة النموذجي " ، ويرافقه الدكتورة أميمة قنطوش مدير التعليم النموذجي ، وأحمد البرجى مدير مكتب الوافدين والعلاقات العامة ؛ للاطمئنان على سير الامتحانات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع .

وأشار البيان الصادر اليوم ، إلى أنه امتحن طلاب الصفين الرابع والخامس الإبتدائى مادتي " القرآن الكريم، والتربية الإسلامية " ، وامتحن طلاب الصف الأول الثانوى الأدبى مواد " القرآن الكريم، والفقه، المنطق، الثقافة الإسلامية " ، كما امتحن طلاب الصف الأول الثانوى علمى مواد " القرآن الكريم، والفقه، الثقافة الإسلامية " .

وأشار إلى أن ذلك مع مراعاة التباعد بين الطلاب داخل اللجان ، والتزام الجميع بارتداء الكمامات ، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول لجان الامتحانات؛ للمحافظة على صحة الجميع، ومنع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو العاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات ، والاطمئنان على مستوى الامتحان ، ومطابقته للمناهج المقررة.