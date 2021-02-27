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طلاب طب قصر العينى يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 10:50 ص
طلاب طب قصر العينى يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول.. صور طلاب كلية طب قصر العينى يبدأون امتحانات الفصل الدراسى الأول
كتب ــ محمد صبحى

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بدأ قبل قليل طلاب كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول وذلك بمجمع الدكتور هشام الساكت داخل كلية الطب.
 
وراعت جامعة القاهرة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الامتحانات بداية من الاستعانة بالكواشف الحرارية على مدخل قاعات الامتحانات وكذلك تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب داخل قاعات الامتحانات لمراعاة المسافات الآمنة للوقاية من كورونا .
 
انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 بجامعة القاهرة؛ وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.
 
وتبدأ الامتحانات في اليوم الأول في كليات: الآداب، ودار العلوم، والعلوم، والآثار، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتخطيط العمراني، والدراسات العليا للتربية، والهندسة، وطب بيطري، والتربية للطفولة المبكرة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدراسات والبحوث الإحصائية، والصيدلة، والتمريض، والطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض.
 
وأكد الدكتور محمد الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، أن الامتحانات تتم بنظام البابل شيت والأسئلة الموضوعية، وأن عملية التصحيح ستتم إلكترونيًا عقب الانتهاء من امتحان كل مادة.
 
 
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امتحانات طب قصر العينى 
 
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امتحانات كلية طب قصر العيني 
 
 
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طلاب طب قصر العينى خلال أداء الامتحانات
 
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جامعة القاهرة

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امتحانات الجامعات

محمدالخست

قصر العينى

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