اليوم السابع
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طلاب جامعة المنصورة يؤدون امتحانات التيرم الأول وسط إجراءات احترازية مشددة

السبت، 27 فبراير 2021 12:46 م
طلاب جامعة المنصورة يؤدون امتحانات التيرم الأول وسط إجراءات احترازية مشددة طلاب جامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب

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بدأت امتحانات للفصل الدراسى الأول بكليات جامعة المنصورة اليوم السبت 27 فبراير 2021 م وسط إجراءات احترازية مشددة بدءا من بوابات التعقيم الذاتى للطلاب، أثناء دخولهم من بوابات الجامعة ، والتأكيد على ارتداء الكمامة والكشف على الطلاب عند دخول قاعات الامتحانات بواسطة كواشف الحرارة وتواجد أطقم طبية كل كلية  .

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (2)

وتفقد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الإجراءات الاحترازية بحرم الجامعة والبوابات وأعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكليتى الهندسة والصيدلة رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة.

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (3)

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والكشف على الطلاب قبل دخول قاعات الامتحانات  وتحويل أى طالب يعانى من أعراض صحية الى مستشفى الطلبة، مؤكدا أن الجامعة وفرت كافة مستلزمات التعقيم  انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏ علي تطبيق  كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية  ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها  إدارة الجامعة  منذ بداية الجائحة وعدم التهاون  في هذه الإجراءات  للتصدي  والوقاية  من فيروس كورونا المستجد.

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (1)
 
امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (4)
 

 

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (5)
 

 

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (6)
 

 

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (7)
 

 

امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة المنصورة (8)
 

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