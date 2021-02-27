طلاب إعدادية بقنا يشاركون فى تزين وزراعة الأشجار بحديقة مدرستهم رغم الإجازة

قنا صابر سعيد

شارك عدد من طلاب مدرسة السلام الإعدادية بحجازة بحري التابعة لإدارة قوص التعليمية بقنا، في تزين حديقة مدرستهم والتشجير وزراعة الزهور لاستقبال الفصل الدراسى الأول بالمدرسة عقب استلام مبنى جديد بها، ليترك الطلاب بمساعدة المعلمين منظرًا بديعًا للسير أكثر على خطى التطوير.

وقال سلام موسى، مدير المدرسة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادى شارك فى فكرة مشروع تشجير المدرسة ورحبوا بالمساعدة وتزين الحديقة الخاصة بها لاستقبال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح سلام، أن كل مجموعة من الطلاب المشاركين كانت مسئولة عن عمل، سواء نقل الشتلات والنباتات من حديقة المدرسة القديمة إلي مكان التشجير، أو تفتيح الأحواض وغرس الشجر، بالإضافة إلي ري الأشجار، وهذه المهام والتكليفات تمت بمعرفة عبدالحميد حسن علي، معلم خبير التربية الزراعية، ومحمد عبيد مدني، أمين المرافق الزراعية بالمدرسة.

وأشار مدير المدرسة، إلى أن عدد الطلاب المشاركون وصل إلي 12 طالب، كما أن دور المدرسة شراء شتلات ونباتات وزهور بجهود ذاتيه وبمشاركة مجتمعية بقيمة حوالي 4 آلاف جنيه، وتأجير عاملين للمشاركة في أعمال التشجير من نقل تربه رملية وطمي الأحواض، وتوفير كل ما يحتاجه الطاقم الفني الزراعي بالمدرسة من أدوات، ومعينات عمل، والوقوف سندا للطاقم الفني بدءً من الذهاب للمشاتل لاختيار النباتات مرورا بترتيب النباتات.

وأضاف سلام موسى، مدير المدرسة، أن المدرسة من المدارس المعروفة بإدارة قوص بتخريج دفعات متميزة، وعدد خريجيها ما بين 27طبيب، صيدلي، علاج طبيعى، هندسه، طب بيطري، كما أن المشاركة الطلابية في العمل تمني قيم الولاء والانتماء.



الطلاب يساعدون العاملين



من أعمال التجميل



زهور بالحديقة



من حديقة المدرسة



الطلاب والعاملين بالمدرسة