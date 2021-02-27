طرق تنظيف اللسان.. استخدم فرشاة الأسنان لقتل البكتيريا

كتبت مروة هريدى

تنظيف الأسنان صباحًا ومساءً أمر ضرورى جدًا للحفاظ على صحتها وحمايتها من البكتيريا الضارة بالفم، ولكن من المهم أيضًا تنظيف اللسان لأنه جزء من الفم ونظافته ضرورية مع الأسنان للحفاظ على صحة الفم بشكل عام، ولكن يبقى السؤال هنا كيف يمكننا تنظيف اللسان والعناية به، وفقًا لما ذكره موقع "express".

يوصى الأطباء بعدم إهمال اللسان لأنه هدف كبير للبكتيريا لذلك من المهم تنظيفه يوميًا، خاصة أنه توجد شقوق وارتفاعات فى جميع أنحاء اللسان ولذلك يكون من السهل على البكتيريا الاختباء فى هذه المناطق إذا ما لم يتم إزالتها، فقد تتسبب هذه البكتيريا فى اللسان فى رائحة الفم الكريهة وحتى تلف الأسنان.

- كيف تنظف لسانك؟

لا تحتاج إلى أى معدات متخصصة لتنظيف لسانك، فقط كل ما تحتاجه هو فرشاة أسنان، حيث أضف كمية صغيرة من معجون الأسنان إلى الفرشاة وابدأ من مؤخرة لسانك إلى الأمام مع ضرورة الضغط برفق واستمرار حركة الفرشاة ذهابًا وإيابًا، وهناك بعض الناس يستخدمون مكشطة اللسان من الخلف أيضًا إلى الأمام ومن مختلف الزوايا وتكرار ذلك لتنظيف اللسان وبعدها قم بشطف فمك جيدًا بالماء ويمكنك بعدها أيضًا استخدام غسول الفم.

- كيف تتحقق من تنظيف لسانك؟

عندما تنتهى من تنظيف لسانك من البكتيريا والأوساخ العالقة به، سيتغير لون اللسان عائدًا إلى لونه الطبيعى الوردى، وإذا لم تحصل على النظافة المطلوبة يمكنك استشارة طبيب الأسنان للحصول على النصائح اللازمة لذلك، مع أهمية عدم الإفراط فى تنظيف لسانك لأن ذلك قد يسبب بعض مشاكل مثل النزيف.