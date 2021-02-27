اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 07:58 م
خالد صلاح
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ضبط 5 متهمين بأسوان لاتهامهم بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية

السبت، 27 فبراير 2021 06:47 م
ضبط 5 متهمين بأسوان لاتهامهم بترويج المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية حبس - ارشيفية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها في ضبط عدة قضايا وتمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 5 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة.

حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 5 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ولفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالي 2.100 كيلو جرام و5 قطع سلاح ناري.

وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة كما شنت الأجهزة الأمنية بأسوان حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها في ضبط عدة قضايا.


مديرية امن اسوان

حملات امنية

مخدرات

بانجو

اسلحة

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