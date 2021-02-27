اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 01:56 م
خالد صلاح
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ضبط أقراص "ترامادول" و 1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص فى الفيوم

السبت، 27 فبراير 2021 12:53 م
ضبط أقراص "ترامادول" و 1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص فى الفيوم عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت حملات مديرية الصحة بمحافطة الفيوم، من ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بمركز إطسا.

وأوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات بأحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز اطسا ويديره شخص غير صيدلي، لافتاً الى ضبط 94 قرص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، لافتا الى تحريز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية. 
 
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
 
 
 
 
 

 


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