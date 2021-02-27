صحة شمال سيناء تنتهى من تعقيم المدينة الجامعية و7 كليات بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

انتهى فريق من وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش، من تعقيم المدينة الجامعية و7 كليات بجامعة العريش، وأعلنت الوحدة فى بيانها، الانتهاء من تطهير جميع المدرجات داخل جامعة العريش بالكامل ، ضد فيروس كورونا ، و7 من الكليات وهى " التربية والعلوم والتجارة والزراعة والاستزراع السمكى والاقتصاد المنزلى والطب البيطرى والمدينة الجامعية للطالبات والطلاب " .

ترأس فريق التعقيم المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وضم كل من، محمود فايز والسيد عبد الغفور ومحمد إسماعيل وسعيد متولى أحمد على خليل.

وانطلقت اليوم وسط إجراءات احترازية مشددة امتحانات النصف الأول من العام الدراسى بجامعة العريش ، وشهدت الجامعة تطبيق إجراءات احترازية التزم بها الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتضمنت إرتداء الكمامة وقياس درجات الحرارة .

وقال الدكتور سعيد لافى رئيس جامعة العريش، إنه يتم تطبيق الإجراءات بدون أى تهاون لتأمين الصحة والسلامة للطلاب وجميع العاملين داخل الحرم الجامعى طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، لافتا أنه تم تشكيل الكنترولات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة، ومنع تواجد أعضاء الكنترول أو أى شخص داخل اللجان الامتحانية غير المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة ، والتوقيع على كشوف الرصد والنتائج بالكربون من الخلف حرصاً على سلامة الإجراءات عند تسليمها فى صورتها النهائية، ووضع الأختام على الورقة الامتحانية وهى ختم رئيس الكنترول وختم المادة وختم التاريخ وختم الفرقة والكلية وختم رئيس الكنترول الالكتروني ، والانتهاء من رصد النتائج خلال أسبوع من تاريخ نهاية الامتحان لكل كلية .