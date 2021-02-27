اليوم السابع
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صحة القليوبية: نستهدف 1116088 طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

السبت، 27 فبراير 2021 01:54 م
صحة القليوبية: نستهدف 1116088 طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، مع الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتي ستبدأ فعاليتها غدا الأحد الموافق 28 فبراير وعلى مدار أربعة أيام لتطعيم جميع الأطفال من عمر يوم حتى  5 سنوات، وذلك للحفاظ على مصر خالية من المرض ولرفع المناعة المجتمعية للأطفال.

وأكد المحافظ، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل محافظة القليوبية.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة استعداد المديرية لبدء فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر إنطلاق فعالياتها على مستوى المحافظة، بداية من يوم باكر الأحد ٢٨ فبراير وتستمر لمدة ٤ أيام وذلك من خلال فرق طبية مدربة وجاهزة، والتطعيم سيتم من شقة إلى شقة بجميع أنحاء النطاق الجغرافي لمحافظة القليوبية، مؤكدا توافر المستلزمات اللازمة للحملة، وتوزيع الطعوم، ووضع خطة عمل للفرق الطبية الثابتة، والفرق المتحركة، وإطلاق الحملات الدعائية للحملة، ولصق البوسترات والبنرات، بما يساهم في تحقيق أهداف الحملة، ووصول الخدمة لجميع الأطفال المستهدفين، والقضاء علي شلل الأطفال نهائيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 1116088 طفل وطفلة على مستوى المحافظة، من عمر يوم وحتى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين، مشيرًا إلى أنه تم  تدريب 2291 فريق طبي للقيام بتنفيذ الحملة، منهم ٣٥٣ فريق ثابت بالمراكز الطبية والوحدات الصحية ومكاتب الصحة، و١٩٣٨ فريق متحرك، من شقة إلى شقة، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع الفرق بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية أثناء العمل.


صحة القليوبية

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الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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الفرق الطبية

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