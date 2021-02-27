صحة الدقهلية: الدفع بـ2203 ممرضات بجميع المدارس لمتابعة الامتحانات

الدقهلية - شريف الديب

بناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة بالدقهلية، قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلاب أثناء أدائهم الامتحانات، والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس، الخاضعة لإشراف الإدارات الصحية، وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة والبالغ عددها حوالى 2700 منشأة تعليمية.

وأضاف مكى أنه تم الدفع بـ 2203 ممرضة، وفريق من 18 منسق للمتابعة اليومية والابلاغ اليومى والفورى بجميع الحالات والإشراف الصحى لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات الصحية.

كما تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للإشراف على مدارس الحضر ، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدقهلية لتوفير سيارة لكل موقع وتجمع لجان وكونترولات.

وأوضح مكى أنه تم عمل اجتماع للتنسيق مع التربية والتعليم والـزهر لتحديد ممرضات للجان الإعدادية الأزهرية .

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتأكد من وجود الإشراف الصحى وتوفير الاسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب ومراجعة الإجراءات الاحترازيه والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى داخل المنشات التعليمية ومراجعة سلامه البيئة الداخلية والخارجية وسلامه المياه ومراجعة جميع اجراءات مكافحه العدوى والتنسيق مع ادارة الاغذية والتأكيد على عدم تواجد الباعة الجائلين.

كما أكد الدكتور سعد مكي ، على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقى البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال أى حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات متمنيا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.