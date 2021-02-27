"صحة أسوان" تنفى شائعة إغلاق قرية نوبية بسبب تزايد أعداد كورونا

أسوان - عبد الله صلاح

نفى الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، ما تردد من شائعات حول إغلاق قرية أدندان بمركز نصر النوبة بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير الطب الوقائى بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أن أعداد المصابين بفيروس كورونا فى القرية لا يتخطى الـ5 أشخاص تقريبا منذ بداية شهر يناير 2021 حتى الآن، مشيرا إلى أن خوف بعض المواطنين من انتشار الإصابة هو ما دفعهم إلى اتخاذ الحيطة والإجراءات المطلوبة لمنع تفشى المرض.

وكان أهالى قرية أدندان بمركز نصر النوبة محافظة أسوان، أعلنوا حالة الطوارئ بعد ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، وقرروا عزل سكان المكان واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.