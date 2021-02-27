"صحة أسوان" تستعد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل قبل التشغيل التجريبى

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم، السبت، سلسلة اجتماعات موسعة، لمتابعة استعدادات أسوان لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ، فى إطار الاستعدادات المتواصلة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان، بحضور الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان.



اجتماع اللجنة

وأكد الدكتور محمد شعبان، المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان، أنه تم عقد اجتماعات متواصلة مع مديرى الإدارات الصحية، بالإضافة لمسئولى المحاور المختلفة، ومديرى المستشفيات، وناقشت الاجتماعات أحدث المستجدات فى الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبى للمنظومة فى محافظة أسوان، ومتابعة خطة التدريبات فى جميع المحاور ومتابعة أعمال التسجيل وفتح الملفات.



جانب من الاجتماع

وأضاف الدكتور محمد شعبان، فى بيان صحفى، أن الاجتماعات تابعت سير العمل فى عملية الميكنة والتحول الرقمى لوحدات ومستشفيات المنظومة بما يضمن الربط الإلكترونى بين المستشفيات والوحدات ومراكز طب الأسرة، بحيث يتلقى المواطنين الخدمة بأعلى مستوى من الجودة وفقًا للمعايير العالمية.



جانب من الجولة

وفى سياق ذاته، تفقد المنسق التنفيذى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان، أعمال التطوير فى منشات المنظومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيدة الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكى مساعد وزير الصحة رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية المشرف العام على المشروع، حيث تم متابعة معدلات العمل فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى مراكز أسوان، بالإضافة للمرور على مستشفى أبو سمبل الدولى بمتابعة أعمال التطوير والتجهيزات ضمن الخطة الموضوعة لتحويل المستشفى لأيقونة للسياحة العلاجية.



جولات اللجنة

وضمت الزيارة الدكتور شريف لاشين مدير إدارة الفندقة بالهيئة العامة للرعاية الصحية والدكتور محمد أبو الوفا مدير مستشفى أبوسمبل الدولى بأسوان، والدكتور محمد مصطفى مسئول محور الفندقة بأسوان.

وفى نهاية الأسبوع تم عقد اجتماع موسع بحضور قيادات المديرية واللجنة المشكلة لتقييم الوحدات للبدء فى استلام الوحدات التى تم تجهيزها على مستوى مراكز أسوان المختلفة استعداد للتشغيل التجريبى.