شمال وجنوب سيناء وبنى سويف تنهى استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال غدا

شمال سيناء - محمد حسين - فايزة مرسال - هانى فتحى

استعدت مديريات الصحة بشمال وجنوب سيناء وبنى سويف، لتنفيذ الحملة القومية ضد شلل الأطفال التى ستنطلق اعتبارًا من يوم غد الأحد ولمدة 4 أيام .

وأعلنت صحة شمال سيناء، أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء.

وقال الدكتور رمضان توفيق مدير عام الطب الوقائي إن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وأن التطعيمات عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقيأ الطفل.

وناشد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والاعلام المواطنين بتطعيم أطفالهم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار المنتشر بها المرض.

وأشار فتحي عثمان مسئول التثقيف إلى أن هناك تواجدا دائما للمثقفين الصحيين للتنسيق مع الجهات المختلفة طوال الحملة لحث المواطنين على إيجابية المشاركة، مشيرا إلى تعاون عدد من الجهات الشريكة من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال .

وعقدت فى مقر مديرية صحة شمال سيناء اجتماعات ضمت قيادات الصحة تم خلالها مراجعة خطة التنفيذ وانطلاقة الحملة .

وشهدت شوارع مدن شمال سيناء تكثيف حملات الدعوة للأسر للاستفادة من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال التى تطلقها وزارة الصحة خلال الفترة من غد الأحد وحتى الأربعاء 3/3/2021 من سن يوم وحتى خمس سنوات.

وانتشرت لافتات الدعوة للحملة فى الشوارع الرئيسية والميادين وأمام المساجد والمستشفيات ومواقف السيارات والمصالح الحكومية.

وأعلنت صحة شمال سيناء أن التطعيم متوفر في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.

كما انتهت صحة شمال سيناء الاستعداد والتجهيز للحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بشمال سيناء على مستوى جميع الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية في المحافظة والمقرر تنفيذها غدا .

وأكدت صحة شمال سيناء فى بيانها ان جميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين على فى حالة جاهزية واستعداد لتنفيذ الحملة ، المستهدف خلالها تحقيق نسبة 100 % من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وتم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية المشاركة حتى انتهاء الحملة.

وتتضمن الحملة خطة إعلامية لتحريك المجتمع للمشاركة ايجابيا في إنجاح الحملة تقوم بها كل إدارة صحية، والالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين.

وتشارك فى الحملة جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وجاري تحديد احتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة لتوفيرها بما يكفى أطفال المحافظة وأى أطفال وافدين إليها.

وتشارك 7 مساجد بالعريش فى إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال. وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه فى إطار التعاون المشترك والتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية، لتسهيل مهمة الطاقم الطبي لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من سن يوم حتى سن خمس سنوات، والمقرر تنفيذها بمدينة العريش فى الفترة من يوم الأحد 28 فبراير 2021 وحتى الثلاثاء 3 مارس 2021.

وتبدأ الحملة من الساعة التاسعة صباحا، حتى الثانية عشر ظهرا، وتم التنسيق مع مسئول الثقافة الصحية والإعلام على أن يكون مقر الفريق الطبى لحملة التطعيم من أمام 7 مساجد كبرى بمدينة العريش .

والمساجد هى "الرفاعي ومسجد القرماني، ومسجد أبى فراس، ومسجد النصر بإدارة شرق العريش، ومسجد الفتاح (تحفيظ القرآن سابقا)، ومسجد عمرو بن العاص، ومسجد الزهور بإدارة غرب العريش"

كما اجتمع اليوم الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بمشرفي المديرية لشئون الطب الوقائي لمتابعة كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وفقا لخطة وتجهيزات المديرية الموضوعة سلفا.

وشدد رخا علي أهمية العمل بروح الفريق والالتزام بمواعيد جلسات التطعيم ومتابعة تطعيمات الأطفال المقيدين وغير المقيدين لتحقيق المستهدف علي أرض المحافظة خلال الفترة المقررة، موضحا أن الحملة تستهدف ٢٤٠٢٦ طفل بكافة مدن المحافظة من خلال ١٢٠فريق طبي ثابت ومتحرك مدربين ومجهزين بكافة التجهيزات لتطعيم كافة الأطفال المصرين وغير المصرين المتواجدين علي أرض المحافظة من سن يوم وحتي خمس سنوات، مؤكدا أن الطعم آمن ومتوافر بكميات كافية تكفي لتحقيق المستهدف من الأطفال المصرين وغير المصرين المتواجدين علي أرض المحافظة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور أحمد حسانين مدير الطب الوقائي ووكيل المديرية، والدكتورة أماني الدمرداش مدير الرعاية الأساسية والدكتور هاني العزبي مدير إدارة المستشفيات والدكتور أيمن الشناوي مدير مراقبة الأغذية والدكتور محمد عبدالحي مدير المكتب الفني، ومشرفي الحملة لشئون الطب الوقائي.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال تحت رعاية اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء والدكتور أيمن رخاوكيل الوزارة، وذلك لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل.

وصرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بـأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال سوف تبدأ "غدا الأحد" بكافة مراكز ومدن المحافظة، والتي تنفذها مديرية الصحة وتستهدف تطعيم الأطفال (من عمر يوم وحتي 5 سنوات)،حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدفين( 566 ألف و444 طفلا) على مستوى 7 إدارات صحية و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 فرقة متحركة

كما لفت محافظ بني سويف إلى تكليفاته السابقة لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه والإعلان عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى،وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة التي تستمر 4 أيام بداية من (غدا الأحد 28 فبراير الجاري وحتى الأربعاء 3 مارس المقبل)،مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع أعضاء فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين فى كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة

من جانبه أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة،أن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى،حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض شلل الأطفال.



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صحة شمال سيناء تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال



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