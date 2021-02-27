اليوم السابع
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سيدة تتهم شقيقها بمحاولة قتلها دهسا بسيارة بسبب الميراث في الشرقية

السبت، 27 فبراير 2021 05:03 م
سيدة تتهم شقيقها بمحاولة قتلها دهسا بسيارة بسبب الميراث في الشرقية حملات امنية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت اجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بدهس شقيقته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً قيام أحد الأشخاص بدهس شقيقته والشروع فى قتلها بسيارة بنطاق دائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة المركز" بقيام شقيقها "مقيم بدائرة المركز" بقيادة سيارته الخاصة وإصطدامه بها حال تواجدها بإحدى الشوارع العمومية بدائرة القسم لوجود خلافات بينهما "ميراث" مما أدى إلى إصابتها بإلتواء بالساقين، وتم نقلها للمستشفى وخروجها عقب تلقيها العلاج اللازم .
وبسؤال المصابة .. أيدت ما جاء بالفحص ، وقررت قيام شقيقها بالإصطدام بها عمداً لذات السبب فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم .

 

 


خلافات عائلية

الداخلية

حوادث

الشرقية

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